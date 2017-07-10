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Kılıçdaroğlu’ndan Berberoğlu’na ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevinde tutulan Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek.

10:0710 Temmuz 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Berberoğlu’na ziyaret
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevinde tutulan Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark’tan başlattığı tarihi Adalet yürüyüşünü dün İstanbul Maltepe’de sonlandırdı.

CHP lideri bugün de saat 11:00’da Berberoğlu’nu ziyaret için Maltepe Cezaevine gidecek.

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Son güncelleme: 10:0910.07.2017
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