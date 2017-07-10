Kılıçdaroğlu’ndan Berberoğlu’na ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevinde tutulan Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark’tan başlattığı tarihi Adalet yürüyüşünü dün İstanbul Maltepe’de sonlandırdı.
CHP lideri bugün de saat 11:00’da Berberoğlu’nu ziyaret için Maltepe Cezaevine gidecek.İLGİLİ HABERTürkiye'nin adalet arayışı dünyanın gündemindeİLGİLİ HABERAdalet için 10 maddelik manifestoİLGİLİ HABERİşte fotoğraflarla tarihi Adalet mitingiİLGİLİ HABERAdalet Mitingi'nde milyonlar buluştu
Son güncelleme: 10:0910.07.2017