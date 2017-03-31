Kılıçdaroğlu’ndan Demirel’e ziyaret!

Isparta'da referandum çalışmaları kapsamında vatandaşla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'de 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarını ziyaret etti.

Isparta'da referandum çalışmaları kapsamında vatandaşla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'de 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Kemal Kılıçdaroğlu beraberindekiler Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ve Külliyesi’nin de bulunduğu Çalca Tepe’de Süleyman Demirel’in mezarı başında dua okudu.

Kemal Kılıçdaroğlu anı defterini de imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere, “Türkiye’ye büyük hizmetleri olan Süleyman Demirel’i saygıyla yad ediyorum. Demokrasi mücadelesini asla unutmayacağız” notunu yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu ardından ise İslamköy’de vatandaşlarla buluştu, sohbet etti. DHA