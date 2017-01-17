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Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklama!

CHP Lideri  Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.
20:3417 Ocak 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklama!
CHP Lideri  Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceğini yok edemeyiz!

“15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!”

Son güncelleme: 21:3117.01.2017
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