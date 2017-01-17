Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklama!

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceğini yok edemeyiz!
“15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!”
Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceğini yok edemeyiz!
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Ocak 2017
15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Ocak 2017