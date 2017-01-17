Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklama!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceğini yok edemeyiz!

“15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!”

Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceğini yok edemeyiz! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Ocak 2017