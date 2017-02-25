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Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul çıkarması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Hayırlı Üniversiteliler’ toplantısında gençlerle bir araya geliyor.
14:0625 Şubat 2017
Gündem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Hayırlı Üniversiteliler’ toplantısında gençlerle bir araya geliyor.

CHP Genel Kemal Başkanı Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından CHP lideri  ‘Hayırlı Üniversiteliler' toplantısında gençlerle bir araya geldi.

FOTO: DHA - CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve ilçe belediye başkanları eşlik ediyor.

FOTO: DHA – CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve ilçe belediye başkanları eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak.

FOTO:DHA- Davetliler arasında İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da bulunuyor.

FOTO:DHA- Davetliler arasında İstanbul’un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’na İstanbul programında CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik ediyor.

Son güncelleme: 14:1025.02.2017
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