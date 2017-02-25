Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul çıkarması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Hayırlı Üniversiteliler’ toplantısında gençlerle bir araya geliyor.

CHP Genel Kemal Başkanı Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından CHP lideri ‘Hayırlı Üniversiteliler' toplantısında gençlerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak.

Kılıçdaroğlu’na İstanbul programında CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik ediyor.