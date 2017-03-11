Kılıçdaroğlu’ndan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajında, "İstiklal Marşı'nda ifade olunan ruh cephelerde yazılan destan ile mühürlenmiş, Cumhuriyet ile tamamlanmış, bu vatan topraklarında halkımızın hür yaşayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Bugün de halkımız aynı ruha ve aynı heyecana sahiptir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajında, "İstiklal Marşı'nda ifade olunan ruh cephelerde yazılan destan ile mühürlenmiş, Cumhuriyet ile tamamlanmış, bu vatan topraklarında halkımızın hür yaşayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Bugün de halkımız aynı ruha ve aynı heyecana sahiptir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

“İstiklal Marşı’nın her dizesi egemenliği eline alan ve kendi kaderini kendi tayin eden milletimizin sesidir. Esaret ve tutsaklık kabul etmeyen halkımızın binbir fedakârlıkla yazdığı destan İstiklal Marşı ile vücut bulmuştur. İstiklal Marşı’nda vatanı işgal edilmiş halkımızın özgürlük ve bağımsızlık haykırışı vardır. İstiklal Marşı’nda milletimizin vatanı müdafaa etme iradesi vardır. İstiklal Marşı’nda halkımızın özgür yaşama kararı vardır. İstiklal Marşı’nda ifade olunan bu ruh cephelerde yazılan destan ile mühürlenmiş, Cumhuriyet ile tamamlanmış, bu vatan topraklarında halkımızın hür yaşayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Bugün de halkımız aynı ruha ve aynı heyecana sahiptir. Özgür, adil ve huzur içinde bir Türkiye’nin teminatı halkımızın sahip olduğu bu ruhtur. Geleceğimizi de bu ruh belirleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 96’ncı yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, başta Büyük Atatürk olmak üzere vatan ve özgürlük uğruna nice destana imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” DHA