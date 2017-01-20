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Kılıçdaroğlu’ndan ‘MHP’li Bakan’ tartışmalarına sert tepki!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ın MHP'ye bakanlık verilebileceğini ilişkin iddialarına sert şekilde tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz." dedi.
00:3920 Ocak 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan ‘MHP’li Bakan’ tartışmalarına sert tepki!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ın MHP'ye bakanlık verilebileceğini ilişkin iddialarına sert şekilde tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz." dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz. AYM hukuka göre karar verirse oylama geçersiz” ifadelerini kullandı.

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Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır.” ifadelerini kullanmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “yeni sistemde MHP’li bakanlar da olabilir” yönündeki sözlerine ilişkin, “Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok.” dedi.

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