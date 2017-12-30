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Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Adana il kongresinde konuşuyor...

11:1830 Aralık 2017
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Adana il kongresinde konuşuyor...
Son güncelleme: 11:2130.12.2017
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