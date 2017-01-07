Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi teröre teslim ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İl Başkanları Toplantısı açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, üst üste yaşanan terör saldırıları ve tartışılan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İl Başkanları Toplantısı açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, üst üste yaşanan terör saldırıları ve tartışılan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Kıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Neredeyse terör olaylarının olmadığı il kalmadı. İzmir dün tek yürek halinde şehit polisi Elazığ’a uğurladı. O şehidimiz artık Türkiye’nin gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık onu. Olaya zamanında müdahale etti. Canı pahasına terör eylemini engelledi. Bir başka vatandaşımız daha hayatını kaybetti. İki şehidimize de Allah’tan rahmet diyoruz. Hep birlikte teröre karşı çıkmamız lazım. Teröre karşı durmak hepimizin namus, vatan, insanlık borcudur. Teröre karşı çıkmak hepimizin görevi.

“TÜRKİYE’Yİ TERÖRE TESLİM ETTİLER”

Bizim özel bir hesabımız yok. Hep birlikte farklı düşüncelerde olsak bile bir araya gelip konuşabilelim. Terörle mücadelede birinci aktör hükümettir. Terörle mücadeleyi onlar yapacak. Her terör eyleminden sonra şunu söyledik, sıkıştığınız bir alan var mı? Destek verelim yeter ki terörü sonlandırın, ama terörle mücadele akılla birikimle yapılır. Terörle mücadele geçmişteki hatalardan ders alınarak yapılır. Türkiye teröre teslim edilmiştir. 15 yıllık iktidar ülkeyi terör örgütlerine teslim etmiştir. PKK’yla masaya oturan kimdi. Şehir içinde kalaşnikof dağıtılırken iktidar sakın müdahale etmeyin diyordu. 290 kere güvenlik güçleri PKK’ya müdahale etmek istiyor, İktidar izin vermiyor. Ben teröre teslim edildi derken bunu söylüyorum. Devletin en önemli yerlerine FETÖ’cüleri kim yerleştirdi. Yargıtay’a Danıştay’a kim yerleştirdi. CHP mi yerleştirdi? Türkiye’yi teröre teslim etmek oluyor bu.

FETÖ’cü emniyetçilerin tayinini biz mi yaptık? Yapacaksın bir de suyun üstüne çıkacaksın. El Nusra’ya sahip çıktınız, silah gönderdiniz. Bir devletin Cumhurbaşkanı Nusra’ya terör örgütü değildir diyorsa, Türkiye teröre teslim edilmiş demektir. IŞİD militanları Irak’a Suriye’ye nasıl geçtiler. Türkiye üzerinden bu hükümet kapıları açtı, tedavi ettiler, tekrara Suriye’ye gönderdiler. Eğer bir iktidar Türkiye’yi teröre teslim ettiyse, yatacak yeri yoktur. PKK, El Nusra, IŞİD, FETÖ kandırdı, siz çocuk musunuz? Şimdi Dünya’ya savaş açmışlar.

“PKK’DAN HİÇBİR FARKLARI YOK”

Bunları her yerde anlatın. Biliyorum havuz medyası saldırıcak. Havuz medyasının PKK’dan hiçbir farkı yoktur. Bakın PKK bana saldırdı. Bunlar da saldırıyor. Bunlar aklını kiraya vermişler. Saldırmazsanız namertsiniz.

Çöken bir devletle karşı karşıyayız. Ben hükümet değilim, mahvettim Türkiye’yi üst akıl yönetiyor. Senin yönetemediğin ortada. Süleyman Şah türbesinin olduğu topraklar bizim topraklarımızdı. Kaçtılar. Şimdi PYD’nin eline geçti. Türbeyi kaçırdılar. Şimdi kahraman geçiniyorlar. Ne kahramanı ya. Kaçandan kahraman mı olur? Askerlerimizin yakılma iddiaları. Hükümete çağrı yaptım açıklayın diye. 15 gündür açıklayamadılar. 15 günden fazla zaman geçti, askerler yaşıyor mu, öldüler mi bilinmiyor. Hani sinek uçsa haberin oluyordu.

“TÜRKİYE BÖLÜNÜR DİYOR…”

Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür diyor. Ya 100 yıldır Türkiye bölünmedi de. 15 yıldır Türkiye’yi yöneteceksin ülkeyi kan gölüne çevireceksin.

Büyükelçiyi Ankara’da polis vurdu. 15 dakika sonra FETÖ’cü dediler. Madem biliyordun, neden görevde tuttun? Başkanlık sistemi. Fiili durum var. Türkiye’ye başkanlık sistemini getirelim. Şimdi bunu anayasa değişikliğiyle gerçekleştirmek istiyorlar. Ya vatandaşın derdi ne, bunların derdi ne?

Dolar bozdurun diye çağrı yapıyorlar millete? Kendi çocuklarına yapsana bu çağrıyı. Kendi yandaşlarına, havuz medyasına yapsana. Milletin açlıktan nefesi kokuyor. Bunların derdi başkanlık. Türk tipi diyorlar. Milli diyorlar. Bu gayri milli bir başkanlıktır.

Getirdikleri anayasa değişikliğine bakın. Darbeciler getirdikleri anayasa değişikliğiyle kendi geleceklerini güvence altına alırlar. Bakın değerli arkadaşlar herkes şu soruyu kendisine sorsun. 15 yılda çıkaramadığınız bir kanun var mı? Çıkarıyorsun. O zaman niye başkanlık. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yaptın. Vatandaş komşusunun kimliğini sorgulamaya başladı. Senin yüzünden.

“REJİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR”

Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermeden TBMM’yi feshedebilecek. Gerekçe soramayız. Mustafa Kemal Atatürk’e bu yetki verilmedi. Buna evet diyenler vatana ihanet ediyorlar derken bunu kastediyorum. Mustafa Kemal’e verilmeyen yetkiyi devleti soyan bir adama veriyorsunuz bunu. Milli iradenin temsil edildiği tek yer meclistir. Siz hangi gerekçeyle TBMM’yi fesedeceksiniz.

Bunların milli irade dedikleri kabul ettikleri Saray’ın iradesidir. Milli irade, iradenin Saray’dan alınıp halka verilmesidir. Bunun adı demokrasi midir? Bunun adı ihanettir.

Ben her vatandaşımın düşüncesine, inancına saygı duyarım. Bizi CHP yapan düşünce bu düşüncedir. Şimdi bu yok edilmek isteniyor. Devlet yapısını istediği gibi değiştirir. Bu anayasa kabul edilirse bir sabah kalkacağız; Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kaldırılmıştır. Bir kararnameyle bunu yapabilecekler. Sadece bunlar değil. Devlete atama yapılacak değil mi? Devlete atama yapmanın şartları vardır. İstediği kişiyi atayabilecekler.

“SAMİMİ BİR UYARI YAPMAK İSTERİM”

Evet oyu kullanacaklara samimi bir uyarı yapmak isterim. Çocuklarınızı düşünün. Verdiği demokrasi mücadelesi yüzünden yaşamını yitirenleri düşünün. Hiç kimse milletin ona verdiği yetkiyi başkasına teslim edemez. Evet oyu verecekler. Çocuklarınızın geleceğini düşünün, Türkiye’yi düşünün.