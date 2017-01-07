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Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İl Başkanları Toplantısı açılışında konuşuyor
11:197 Ocak 2017
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İl Başkanları Toplantısı açılışında konuşuyor
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
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Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

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