Kılıçdaroğlu’ndan Sözcü TV’ye özel açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün sekizinci gün etabının gecesinde, Sözcü TV'ye konuştu. Kılıçdaroğlu; sağlık durumundan, Erdoğan'ın sözlerine, Bahçeli'nin eleştirilerinden, ülkenin içerisinde bulunduğu duruma kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün dünkü etabını Bolu Mengen sapağında noktaladı. Geceyi burada geçiren CHP lideri istirahaket saatinde de Sözcü TV’ye konuştu. Yürüyüşü ilk günden beri adım adım takip eden Sözcü TV muhabiri Turgut Erat’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu samimi açıklamalarda bulundu. Turgut Erat’ın “sağlık durumunuz nasıl, kendinizi nasıl hissediyorsunuz” sorusuna CHP lideri “Sağlığım çok iyi. İki hocamız var; Metin Lütfü Baydar ile Cihangir İslam. Onlar sürekli bakıyorlar. Onların önerilerine uyuyorum. Şimdiye kadar bir sağlık sorunu yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamamam” dedi.

(Kamera: Ömer ULUHAN)

BAHÇELİ’NiN SÖZLERİNE YANIT: YAPACAKLARI BAŞKA BİR ŞEY YOK

MHP lideri Bahçeli’nin Adalet Yürüyüşü’nü hedef alan sözlerine ise Kılıçdaroğlu “Muhalefetten eleştiri gelmesi son derece doğal çünkü rahatsız oluyorlar adalet arayışından. Onlara göre ülkede adalet var, ülkede huzur var her şey güllük gülistanlık. Ama topluma bir bakıyorsunuz hiç de öyle değil. Adalet yok, huzur yok. Gerginlik var. Her gün şehitler geliyor. Ne diyorlardı ‘referandumda evet deyin terör bitecek’. Buyrun bitirin. Vatandaş soruyor ‘neden bitirmiyorsunuz?’ diye. Biz adalet istiyoruz onu da eleştiriyorlar. Normal de bizim eleştirmemiz lazım ama onlar bizi eleştirmeye başladılar. Çünkü onların yapacakları bir şey yok” yanıtını verdi.

‘EROĞAN’IN HESABINI VERMESİ LAZIM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP ve Hükümet çevresinden yürüyüşü hedef alan sözlerine yönelik ise CHP lideri “Erdoğan yapabilir (eleştiri) yapacağı bir şey kalmadı. Yapacağı tek şey beni CHP’yi eleştirmek. Referandum sürecinde de eleştirdi üstelik yalan yanlış birçok şey söyledi. Bugün benim söylediklerimin tamamınının doğru olduğu ortaya çıktı. Şimdi aynı şeyleri yine tekrar ediyor. Kendini tekrar ediyor aslında. Onun da artık bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Erdoğan şuan ülkeye sadece ve sadece zarar veriyor. Eğer biz bugün binlerce kişiyle adalet arayışı içerisindeysek, adaleti arıyorsak… Ve ülkede adalet yok, demokrasi yok, mahkemeler yok, mahkemeler bir yerden talimat alıyor ve ona göre karar veriyor. Suçsuz gazeteciler alınıp hapse atılıyor, gazeteler kapatılmak isteniyor… Bütün bunlar birer gerçek mi birer gerçek. Bu hale kim getirdi? Saray’da oturan zat getirdi. Dolayısıyla o zatın her şeyden önce bunun hesabını vermesi lazım.” yorumunda bulundu.

‘GAZETECİLER İÇERDEYSE ZATEN ADALET YOKTUR’

Turgut Erat’ın, cezaevinde tutuklu bulunan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ile Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun’un durumunu hatırlatması üzerine ise Kılıçdarolu şunları söyledi “Bir an önce bırakılmaları lazım. Eğer bu ülkede adalet olsaydı zaten onların içeriye girmesine gerek yoktu. Onlar zaten sadece gazetecilik görevini yapıyorlar. Görevini yapan gazetecilerin hapse girdiği tek ülke biziz. Gazetecilik görevlerini yaptığı için. Ellerine silah almadılar, cam çerçeve kırmadılar. Birisini dövmediler. Ne yaptılar? Gazetecilik yaptılar. Haber yaptılar yani. Gazetecilik yaptıkları için hapisteler. 156’nın üzerinde gazeteci şuan hapiste. Dolayısıyla bizim ülkemizde demokrasi yok. Bizim ülkemizde adalet yok ve biz bu adaleti yeniden getirmek ülkeyi yeniden bir barış alanına bir barış sürecine sokmak için mücadele ediyoruz”

İSTANBULLULARA MESAJ

Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün son bulacağı İstanbul için ise “İstanbul’da da bütün İstanbul’un ‘adalet’ diye haykırmasını bekliyorum. Bütün İstanbul’un adalete sahip çıkmasını bekliyorum. İşçisi, işvereni, memuru, emeklisi, köylüsü, taşeron işçisi, esnafı, sanayicisi… Hepsinin tek ama tek bir arzusu var ‘bu ülkede adalet olsun.’ Biz de onu savunuyoruz zaten” dedi.