Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelere ilk tepki Bülent Turan’dan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'la yaşadığı 'yurt dışına yüklü para transferi polemiği'ne ilişkin belgelerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilk yanıt AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. "Avukatlarla da konuştum aldığımız bilgiler gösteriyor ki bütün iddiaları yalan, yersiz." diyen Turan "Türkiye'ye döviz getiren, ticaretten kaynaklı sonuç olarak kâr eden firmanın Türkiye'ye gelen parasını bırakın, dışarıya gitmiş gibi göstererek ne olduğunu bilmediğimiz bir takım kağıtlar elinde sallamaya başladı. Altını çiziyorum iddia ettiği gibi Türkiye'den dışarıya giden milyonlarca dolar para değil aksine Türkiye'ye gelen döviz, kazanılan para ve resmi olarak yapılan bir ticaretten bahsediliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıkladığı belgelere yanıt AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Bir haber kanalının canlı yayınına katılan Bülent Turan, iddialara ilişkin, “CHP bir ana muhalefet partisi gibi değil adeta ABD’nin sesi radyosu gibi, FETÖ’nün sesi radyosu gibi hareket ediyor. Biliyorsunuz Bilal Erdoğan’ın bir kebapçıda çekilen fotoğrafı DEAŞ liderleriyle çekilen bir fotoğrafmış gibi servis etmişlerdi. Geçen hafta kendi partisinin açıklarını kapatmak için bir iddia ortaya attı. Az önce izledik Kılıçdaroğlu’nu. Ticari işlemeden kaynaklanan bir meseleyi gündeme taşıyarak güya Cumhurbaşkanımızı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Oysa avukatlarla da konuştum aldığımız bilgiler gösteriyor ki bütün iddiaları yalan, yersiz. Türkiye’ye döviz getiren, ticaretten kaynaklı sonuç olarak kâr eden firmanın Türkiye’ye gelen parasını bırakın, dışarıya gitmiş gibi göstererek ne olduğunu bilmediğimiz bir takım kağıtlar elinde sallamaya başladı. Altını çiziyorum iddia ettiği gibi Türkiye’den dışarıya giden milyonlarca dolar para değil aksine Türkiye’ye gelen döviz, kazanılan para ve resmi olarak yapılan bir ticaretten bahsediliyor” dedi.