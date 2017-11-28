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Kılıçdaroğlu’nun konuşması sokakta yankılanıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladığı grup toplantısı konuşması, İstanbul Beşiktaş'taki sokaklarda akşam saatlerinde de yayınlanmaya devam ediyor.

22:0528 Kasım 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’nun konuşması sokakta yankılanıyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladığı grup toplantısı konuşması, İstanbul Beşiktaş'taki sokaklarda akşam saatlerinde de yayınlanmaya devam ediyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında başlayan belge tartışmasının yankıları sürüyor.

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yurtdışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı'nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında cevap verdi. CHP Lideri, para transferleriyle ilgili belgeleri paylaştıktan sonra Erdoğan’a, “Haysiyetli bir adamsan gereğini yaparsın” demişti.İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Kılıçdaroğlu belgeleri açıklarken TRT yayını kestiSon dakika haberi... Kılıçdaroğlu belgeleri açıklarken TRT yayını kesti
İkili arasında başlayan tartışma vatandaşlar tarafından da dikkatlice takip edildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Beşiktaş İlçe Örgütü de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında belgelerin açıkladığı o grup toplantısı konuşmasını bina dışına yerleştirdiği bir ekranla yayınlıyor.İLGİLİ HABERKılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilk tepki Bülent Turan'danKılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilk tepki Bülent Turan'dan

Akşam saatlerinde de devam eden Erdoğan hakkındaki o yayını, vatandaşlar ilgiyle takip ediyor.

Son güncelleme: 22:2128.11.2017
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