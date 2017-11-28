Kılıçdaroğlu’nun konuşması sokakta yankılanıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladığı grup toplantısı konuşması, İstanbul Beşiktaş'taki sokaklarda akşam saatlerinde de yayınlanmaya devam ediyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında başlayan belge tartışmasının yankıları sürüyor.

İLGİLİ HABER İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yurtdışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı'nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında cevap verdi. CHP Lideri, para transferleriyle ilgili belgeleri paylaştıktan sonra Erdoğan’a, “Haysiyetli bir adamsan gereğini yaparsın” demişti.İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu belgeleri açıklarken TRT yayını kesti

İkili arasında başlayan tartışma vatandaşlar tarafından da dikkatlice takip edildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Beşiktaş İlçe Örgütü de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında belgelerin açıkladığı o grup toplantısı konuşmasını bina dışına yerleştirdiği bir ekranla yayınlıyor.İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilk tepki Bülent Turan'dan

Akşam saatlerinde de devam eden Erdoğan hakkındaki o yayını, vatandaşlar ilgiyle takip ediyor.