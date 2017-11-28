Kılıçdaroğlu’nun konuşması sokakta yankılanıyor!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında başlayan belge tartışmasının yankıları sürüyor.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yurtdışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı'nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında cevap verdi. CHP Lideri, para transferleriyle ilgili belgeleri paylaştıktan sonra Erdoğan’a, “Haysiyetli bir adamsan gereğini yaparsın” demişti.
İkili arasında başlayan tartışma vatandaşlar tarafından da dikkatlice takip edildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Beşiktaş İlçe Örgütü de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında belgelerin açıkladığı o grup toplantısı konuşmasını bina dışına yerleştirdiği bir ekranla yayınlıyor.
Akşam saatlerinde de devam eden Erdoğan hakkındaki o yayını, vatandaşlar ilgiyle takip ediyor.