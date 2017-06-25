Kılıçdaroğlu’nun mektubunu okuduğu er İsmail tahliye edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında mektubunu okuduğu Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan er İsmail Sade tahliye edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Sincan Cezaevi'nden mektup yazan 20 yaşındaki er İsmail Sade'nin yazdığı satırlar herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te okuduğu o satırlarda, 15 Temmuz hain darbe girişiminden üç gün önce askerlik görevini yapmak için birliğine teslim olan bir er olduğu, kendisine henüz silah zimmeti dahi yapılmadığını anlatıyordu er İsmail Sade… Onu ve terhisine birkaç gün kalan birçok eri 11 ay parmaklıklar arkasında tutan ise uyumak üzere yataklarına girdikleri sırada ‘tatbikat var' diye toplayan komutanlarının emriyle tanklara binmeleriydi. Mektubuyla herkesi ağlatan o er ve arkadaşlarının aileleri perişandı. Bayram öncesi müjdeli haber geldi. İsmail Sade ve aynı birlikteki 45 er arkadaşı geçen perşembe günü tahliye edildi.