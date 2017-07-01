Kılıçdaroğlu’nun ‘sırrı’

68 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 gündür adalet için kavurucu sıcağın altında yürüyor. CHP lideri günde ortalama 20 kilometre kat ediyor. Peki Kılıçdaroğlu nasıl besleniyor? Formda kalmasının sırrı ne? İşte onlardan bir tanesi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara´dan başlattığı ve on binlerce yurttaşın katılımıyla süren Adalet Yürüyüşü´nde 17. güne girildi.Kılıçdaroğlu Ankara’dan yola çıktığından bu güne kadar yolda sürekli sıvı alırken en büyük yardımcısının sıkma portakal suyu olduğu belirtildi.

Yürüyüş sırasında korumalar tarafından günde bir kez verilen sıkma portakal suyunu dircini arttırmak için içiyor. Kan basıncını dengeleyen, ve yüksek C vitamini deposu olarak bilinen portakal suyu vücut direncini arttırıcı olarak da biliniyor.

İŞTE PORTAKAL SUYUNUN BİLİNEN YARARLARI

Yüksek miktarda C vitamini içerir. Vücudun C vitamini ihtiyacının büyük bölümünü karşılar.Erken yaşlanmayı geciktirir. Yaşlılık karşıtıdır.Vücudun direncini arttırır.Kan basıncını dengeler.Sağlıklı kan akşını sağlar.Kolesterolü düzenlemeye yardım eder.Kalp dostudur, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kalp krizi geçirme riskini azaltır.Sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı önler. Bunun sonucunda bağırsakları rahatlatır.Beyin, omur ilik ve sinir sistemine faydalıdır.İskorbüt hastalığına karşı da koruma sağlar.Kolay ve dengeli zayıflamaya yardım eder. (Akın Çeliktaş/DHA)