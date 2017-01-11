Kılıçdaroğlu’nun videolu tweeti rekora koşuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun twitterdan paylaştığı video kısa zamanda binlerce beğeni aldı… Video paylaşım rekoru kırıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ”Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz” notuyla paylaştığı video…

CHP, Türkiye’nin içinde bulunduğu sancılı dönemi Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bir filmle gündeme taşıdı.

2D animasyon tekniğiyle hazırlanan 2 dk 45 sn’lik film Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından seslendirildi. Yeniden yorumlanan İzmir Marşı da dikkat çekiyor.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yaşanan umut dolu ve güzel günlerden bugünün umutsuzluk ve karanlığına gelişimizi eleştiren filmde, Türkiye’nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor.

Genel Başkan metne son şeklini verdi ve seslendirdi