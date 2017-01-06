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Kılıçdaroğlu’nun yeğenleri mahkemeye başvurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nın çocukları, babaları için mahkemeye başvurdu.
Zeynep GÜRCANLI
19:086 Ocak 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu’nun yeğenleri mahkemeye başvurdu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nın çocukları, babaları için mahkemeye başvurdu.

Celal Kılıçdaroğlu’nun oğulları Atilla ve Fatih Kılıçdaroğlu, bugün Didim’de yaptıkları başvuruda, babalarının “aşırı alkol düşkünlüğü” ile “fiziki ve ruhsal rahatsızlıkları” olduğunu, bu nedenle “kendi sorumluluğunu taşıyacak durumda olmadığını” bildirdiler. Celal Kılıçdaroğlu’nun oğulları, ikisinden birinin babaları için “vasi tayin edilmelerini” istediler.

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Atilla ve Fatih Kılıçdaroğlu kardeşlerin avukatı Erhan Kılıç mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

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“Müvekkillerin babası Celal Kılıçdaroğlu’nun kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal sağlık sorunları bulunmakta ayrıca aşırı derecede alkol düşkünlüğü, savurganlık ve kötü bir yaşam tarzı bulunmaktadır. Bu durum dinlenecek tanık beyanları ve akıl sağlığına ilişkin yapılacak sağlık kontrollerinde ortaya çıkacaktır.

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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENMİŞ, AKP’YE ÜYELİK BAŞVRUSU YAPMIŞTI

Celal Kılıçdaroğlu, kardeşi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine çıkışları nedeniyle gündeme gelmişti. “CHP’deki FETÖ’cülerin temizlenmesi” için yürüyüş düzenleyen, Twiter hesabı üzerinden hemen hergün kardeşi aleyhinde mesajlar atmış, son olarak da AKP’ye üyelik başvurusunda bulunmuştu
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