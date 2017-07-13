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Askerlerin kaldığı konteynerlerde yangın!

Kilis’te, askerlerin kaldığı üst bölgesinde bilinmeyen bir nedenle konteynerlerde çıkan yangın nedeniyle mühimmatlar patladı.

06:3713 Temmuz 2017
Gündem
Askerlerin kaldığı konteynerlerde yangın!
Kilis’te, askerlerin kaldığı üst bölgesinde bilinmeyen bir nedenle konteynerlerde çıkan yangın nedeniyle mühimmatlar patladı.

Kilis-Gaziantep karayolu 15'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesine 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulan, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor. İHA

Son güncelleme: 06:3913.07.2017
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