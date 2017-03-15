Kimseden korkmuyorum

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Sen bir daha benim kapımı çalamazsın” diyen Erdoğan’a sert çıktı:

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Sen bir daha benim kapımı çalamazsın” diyen Erdoğan’a sert çıktı:

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, kendisi için “Barolar Birliği Başkanı, Türkiye'den başladı, Avrupa'yı dolaşıyor ve bu hukukçu. Bundan sonra Türkiye'de yönetimde olanlarla nasıl bir araya geleceksin? Sen bir daha benim kapımı çalamazsın” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. SÖZCÜ'ye konuşan Feyzioğlu, Erdoğan'ın söylediklerinin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını belirtti. Feyzioğlu, şunları söyledi:

“DÜŞTÜĞÜ DURUMA ÜZÜLÜYORUZ”

BİZ Cumhurbaşkanı'nın kendini düşürdüğü duruma üzülüyoruz. Etrafında kendisini doğru bilgilendirecek kimse kalmamış. Kendi başbakanıyla aynı gün yaptığım konuşmanın tarihini çarpıtarak vermişler kendisine… Benden sonra Hollanda'da konuşan iktidar partisi milletvekilinden haberi yok.

KUMPAS davalarında, 2010 Anayasa değişikliğinde, Oslo'da, İmralı'da, Ortadoğu dış politikasında sürekli yanıltıldı, kandırıldı. Biz her seferinde, bilgimize ve tecrübemize dayanarak doğru öngörülerde bulunduk. Milli hassasiyetimize binaen bunu cumhurbaşkanları ve başbakanlarla paylaştık.

ANAYASA paketinde de Cumhurbaşkanı aldatılıyor. İçinde eyalet benzeri kamu tüzel kişiliklerini tek imzayla oluşturacak, özerklik şartına Türkiye'nin koyduğu çekinceleri tek imzayla kaldıracak yetkileri içeren bir anayasanın kabul edilmesi için nasıl sahaya iner?

“TEK BORCUMUZ ALLAH'ADIR”

2019'da kimin seçileceği belli mi? İki yıl boyunca yarım metre arkasında nöbet tutan, yaveri ‘Kritpo FETÖ'cü' olduğu gerekçesiyle tutuklu… Düşünsenize, bu en güvendiği kişiyi cumhurbaşkanı yardımcısı yapsa ve cumhurbaşkanına bir şey olduğunda tüm yetkileri kripto bu kişi kullansa başımıza neler gelir?

BİZ sayın Cumhurbaşkanımızın torunlarının da dahil olduğu gelecek nesiller için mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı hayatı boyunca terörle mücadele etmiş olan bizleri ‘hayır' diyoruz diye teröre destek vermekle suçlamış ve bedelini ödetmekle tehdit etmiştir. Her türlü bedeli ödemeye hazırız. Kimseden bir ikbal beklentimiz yok. Tek borcumuz Allah'adır.

İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2014 yılında başbakanlığı döneminde Danıştay töreninde Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına kızmış ve salonu terk etmişti. Feyzioğlu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ağustos 2016'da saraya gitmiş ve buzlar erimişti.