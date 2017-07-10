Bursa’da boya fabrikasında büyük yangın

Bursa'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çevredeki evlere de sıçrama riski bulunuyor.

Bursa’nın Merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkisi’nde kimyasal madde üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın çevre semtlerden görüldü. İtfaiye ekipleri 8 araç ile alevlere müdahale etti.

Yetkililer şu ana kadar her hangi bir can kaybı veya yaralanma olayının kendilerine iletilmediğini söyledi. Çevredeki evlere de sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yaylacık Mahallesi’nde boya fabrikasında saat 16.45 sıralarında yangın çıktı.

Yanıcı maddeler sebebiyle zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Nilüfer Belediyesi ekipleri, orman ekipleri de müdahale ediyor. Havadan da orman ekibi söndürme çalışmalarına katılıyor

Yangın sebebiyle Çalı Kayapa arasındaki trafik bir süreliğine kapatıldı. Söndürme çalışmaları halen devam ediyor.NNNN