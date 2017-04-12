Kırıkkale 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumuna sayılı günler kaldı. Yüz binlerce vatandaş Kırıkkale'de 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Kırıkkale 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Kırıkkale referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa referandumu Türkiye'nin dönüm noktası olacak. Kırıkkale'de yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Kırıkkale'nın 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Kırıkkale'nin referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

Kırıkkale 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Kırıkkale 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 195 bin 211 olduğu 2010 referandumunda Kırıkkale'de sandığa giden kişi sayısı 256 bin 858 olmuş, seçmen katılım yüzdesi %81,73’te kalmıştı. İşte Kırıkkale 2010 referandum sonuçları:

EVET : 69.23

HAYIR: 30.76

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kırıkkale'de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 34,80

Recep Tayyip Erdoğan: % 63,96

Selahattin Demirtaş : % 1,24

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Kırıkkale'de; toplam Sandık Sayısı : 690, açılan Sandık Sayısı : 690, toplam seçmen sayısı : 193.688, kullanılan oy sayısı : 166.855, katılım Oranı : % 86,15 olmuştu.

AKP: %62.3

CHP: %13.6

MHP: %20.9

HDP: %0.7

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