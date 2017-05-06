Kırıkkale’de ilaçlama yapan tren vagonu devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi yakınlarında Ankara-Kırıkkale hattında ilaçlama yapan trenin vagonu devrildi. Vagonunu altında kalan işçilerden Hayrettin Pala (51) öldü, 3 işçi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale tren hattının geçtiği Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesi, Erenler Mahallesi girişinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Makinistler Zeki Orhan ve İbrahim Dinç yönetimindeki TCDD’nin 82205 sayılı ilaçlama treninin vagonu, makas değiştirdikten sonra devrildi.

Tren, çevredekilerin uyarısıyla durdu. Bu sırada ilaçlama yapan işçilerden Hayrettin Pala devrilen tren vagonunun altında kaldı. Pala, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan işçiler Ahmet Gürbüz (30), Mevlüt Dönmez (56) ve Suat Poyraz (53) ise Kırıkkale Yüksek İhtisas ve TIP Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA