Kırım nerede? Kırım neden önemli?

Kırım nerede, Kırım'ın Türkler açısından önemi nedir merak ediliyor. Yüzde 60’tan fazlası Rus kökenli olan Kırım Özerk Cumhuriyeti haritadaki konumunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Kırım nerede, önemi ne?

Karadeniz’in kuzeyinde yer alan bir yarımada Kırım’ın Türk tarihinde önemli bir yeri var. Kırım yasal olarak Ukrayna'nın bir parçası olarak görülüyor. Rusya da 1994'te Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için hazırlanan genelgeye ABD, İngiltere ve Fransa ile beraber imza atmış, destek çıkmıştı. Kendi parlementosuna sahip, tarım, turizm gibi detaylar kendi kararlarınca uygulanıyor. Peki önemi ne? Kırım nerede?

KIRIM NEDEN ÖNEMLİ?

Ülkede etnik olarak pekçok hissiyattan insanlar var. Dolayısıyla ayrılıkçı, haykırı bir hareketin kalbi olarak görülüyor. Yanukoviç’in ardından Rusya yanlısı kesim, daha fazla ön planda kaldı ve bölgede Kiev’den ayrılıp ayrılmama referandumu kararlaştırıldı. Sivastopol ve Simferol havaalanları Rus üniformalı kişilerce ele geçirildi ve Kiev, Karadeniz Filosu dolayısıyla Rusya’yı sorumlu tuttu fakat Rusya bunu kesin bir dille reddetti.

Kırım’ın Türkiye için önemi kadar, Rusya için de farklı önemleri bulunuyor. Rusya, ‘sıcak denizlere inme’ düşüncesiyle ilgili ilk aşamalardan bir tanesini Kırım’da görüyordu. Zira Osmanlı-Rusya gerginliklerinin de ana damarı bu ideolojiydi. Kırım, Rusya için Akdeniz ve ötesine hakimiyetinin ilk aşaması.

Kırım tarihsel açıdan, Rusya'nın ‘sıcak denizlere inme' ihtiyacının karşılanması için hayati önemde. Özellikle Sivastopol Limanı, Moskova'nın Karadeniz üzerinden Akdeniz ve ötesinde hakimiyet kurma arzusunun sembolü olarak görülüyor.

KIRIM SAVAŞI

Kırım tarihi boyunca çok savaş sahne oldu, çok kez de el değiştirdi.

Kırım'ın adı en çok 1853-1856 yılları arasında İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu, Sardinya Krallığı ve Rusya'nın dâhil olduğu Kırım Savaşı'yla anıldı.

İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'yı Balkanlar, Avrupa ve Akdeniz'den uzak tutma amacını gütmüş, savaşı Rusya kaybetmişti.

KIRIM NEREDE?