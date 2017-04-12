Kırşehir 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Kırşehir'de 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Kırşehir 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Kırşehir referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Anayasa referandumu için sayılı günler kaldı. Kırşehir'de yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Kırşehir'in 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Kırşehir'in referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

Kırşehir 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Kırşehir 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 156 bin 262 olduğu 2010 referandumunda Kırşehir’de sandığa giden kişi sayısı 123 bin 813 olmuş, seçmen katılım yüzdesi ise %80.78’da kalmıştı. İşte Kırşehir 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 41.48

EVET : 58.51

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kırşehir'de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 42,21

Recep Tayyip Erdoğan: % 52,82

Selahattin Demirtaş : % 4,97

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Kırşehir'de; toplam Sandık Sayısı : 656, açılan Sandık Sayısı : 656, toplam seçmen sayısı : 160.467, kullanılan oy sayısı : 136.028, katılım Oranı : % 84,77 olmuştu.

AKP: %50.7

CHP: %17.9

MHP: %24.3

HDP: %4.7

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