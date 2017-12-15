Bolu’daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen heyelan havadan görüntülendi. Heyelan dolayısıyla mağdur olan vatandaşlar ise durumun bir an önce düzeltilip yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini istiyor.

Bolu'nun Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünde geçtiğimiz salı günü meydana gelen heyelan havadan görüntülendi. Kömür çıkartmak için kazılan alanda meydana gelen heyelanın büyüklüğü çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Heyelanın olduğu bölge ağır hasarın meydana geldiği 1 evin yanı sıra, tedbir amaçlı boşaltılan 5 evde inceleme çalışmaları sürüyor. Evsiz kalan ve lojmana yerleştirilen köylüler gündüzleri dışarıda yaktıkları ateş ile ısınıyor. Heyelan dolayısıyla mağdur olan vatandaşlar durumun bir an önce düzeltilip yaşadıkları sıkıntıların giderilmesini istiyor. Heyelanda en ağır hasarı alan evin sahibi Fatih ve Maviye Kaya yaşadıkları korku dolu anları anlattı.



“Canımızı kurtarabilmek için sadece kaçtık”

Fatih Kaya, evlerinde bir aydan beri çatlaklar oluştuğunu ve durumu yetkililere bildirdiklerini belirterek, “Kış günü ne yapacağız. Kazı aşağı yukarı bir buçuk senedir sürüyor. Bir aydan beri çatlaklar oluşuyordu. Biz durumu gereken yerlere bildirdik, ama kimse ilgilenmedi. Bu duruma gelene kadar kimse ilgilenmedi. Gördüğünüz gibi şuanda bu durumdayız. Eşyalarımız içeride hiçbir şey almadık. Canımızı kurtarabilmek için sadece kaçtık. Biz bu termik santralin yetkililerinden yardım istiyoruz. Bu süreçten sonra sadece yardım bekliyoruz” dedi.



“Yetkililerden ev istiyoruz”

Maviye Kaya ise, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, “80'li yıllarda yaptık bu evi. 25-26 yıllık evimizdi. Oğlum içerideydi kapıyı açamadım, bir anda evden çatırtı sesleri geldi. Sesleri duyunca bir anda evden çıkarak kaçtık. Biz hiçbir şey çıkaramadık üstümüz başımızda ne varsa onlarla dışarı çıktık. Yiyeceğimiz içeceğimiz, eşyamız her şeyimiz gitti. Şuanda lojmanlara yerleştirdiler orada kalıyoruz. Bu kış gününde ateş yaktık, ateşin başında ısınıyoruz. Biz ev istiyoruz. Yetkililer biran önce bize ev versinler.” diye konuştu. Heyelanın oluştuğu bölgede ise yetkililerce hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BOLU (İHA)

