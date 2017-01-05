‘Yanlış cinayete’ ömür boyu hapis cezası istemi

Bursa’da, tartıştığı eşi Vural Tanrıkulu'na (25) işlettiği büfesinde pompalı tüfekle ateş eden ve ve yanlışlıkla buradan alış veriş yapmakta olan Haktan Çete'nin (16) ölümüne neden olduğu iddiasıyla Yaprak Tanrıkulu (25) hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa’da, tartıştığı eşi Vural Tanrıkulu'na (25) işlettiği büfesinde pompalı tüfekle ateş eden ve ve yanlışlıkla buradan alış veriş yapmakta olan Haktan Çete'nin (16) ölümüne neden olduğu iddiasıyla Yaprak Tanrıkulu (25) hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesii’nde geçen ağustos ayında meydana gelen olayda Yaprak Tanrıkulu, kıskançlık yüzünden eşi Vural Tanrıkulu ile önce evlerinde, daha sonra da çalıştırdığı büfeye giderek burada tartıştı. Sinirlenen Yaprak Tanrıkulu evine gidip eşine ait pompalı tüfeği alarak büfeye dönüp ateş etti. Vural Tanrıkulu’nun yaralanmadığı olayda, o sırada alışveriş yapan Haktan Çete, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Yaprak Tanrıkulu, görgü tanıklarının verdiği ifadelerin aksine, silahı kendisinin değil, pompalıyı elinden almak isteyen eşinin ateşlediğini iddia etti. Mahkemeye çıkartılan 1 çocuk annesi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı Yaprak Tanrıkulu hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Yaprak Tanrıkulu hakkında, adam öldürmek suçundan dava açıldı. Ömür boyu hapis cezası istenen genç kadın Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

DHA