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Kız arkadaşıyla tartışırken ırmak kenarına yuvarlandı

Bartın'da, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışırken dengesini kaybedip ırmak kenarına yuvarlanarak yaralanan 25 yaşındaki Öztürk Yılmaz, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
17:3030 Mart 2017
Gündem
Kız arkadaşıyla tartışırken ırmak kenarına yuvarlandı
Bartın'da, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışırken dengesini kaybedip ırmak kenarına yuvarlanarak yaralanan 25 yaşındaki Öztürk Yılmaz, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kırtepe Mahallesi’nde Bartın Irmağı kenarındaki çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesinin arka tarfında kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen Öztürk Yılmaz, bir an dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmak kenarına yuvarlandı.

Yaralanan Yılmaz için itfaiye ve 112 Acil’den yardım istendi. Gelen ekipler, halat yardımıyla ırmak kenarına indi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, daha sonra sedyeye bağlanıp halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, Yılmaz’ın tartıştığı iddia edilen kız arkadaşının ifadesine başvururken soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Son güncelleme: 17:4330.03.2017
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