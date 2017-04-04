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Kızı FETÖ’den ihraç edilen baba ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı

FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında kızı açığa alınan Aziz Engin, referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı.

19:534 Nisan 2017
Gündem
Kızı FETÖ’den ihraç edilen baba ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı
FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında kızı açığa alınan Aziz Engin, referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde öğretmen olarak görev yapan kızının soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiğini dile getiren Aziz Engin, “Biz Engin ailesi olarak referandum’da ‘Evet' oyu kullanacağız. Bu Türkiye’nin seçimidir, Amerika’nın, Almanya’nın, İngiltere’nin, Hollanda’nın bu seçimle ne alakaları var, biz onlara karşı seçimi kazanmak için evet diyoruz.

Engin Ailesi olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık, Sincik ilçesinde devlete 40 dönüm arazi hibe ettik. Kızımın meslekten ihraç edilmesini de devletin vicdanına bırakmışım. Devlet nasıl uygun görürse öyle etsin. Allah şahittir bizim FETÖ ile bir alakamız yoktur. Sayın cumhurbaşkanımızdan mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Bizler bugüne kadar bu partiye gönül veren kişileriz, bundan sonrada gönül bağımız devam edecek” şeklinde konuştu.

İHA

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