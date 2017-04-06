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Kızıl geyikler ovaya indi

Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesi'nde kızıl geyikler yiyecek aramak için ovaya indi.

19:066 Nisan 2017
Gündem
Kızıl geyikler ovaya indi
Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesi'nde kızıl geyikler yiyecek aramak için ovaya indi.

Sandıklı ve Kızılören ilçeleri arasında yer alan Akdağ Milli Parkı’nda koruma altındaki kızıl geyiklerden bazıları Kızılören’deki ovalara indi. Karların erimesiyle birlikte bölgede daha fazla görülmeye başlayan geyikler, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, kızıl geyikleri korkutup kaçırmak yerine seyretmeyi tercih etti.

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Kızılören Belediye Başkanı MHP’li Ali Erol, geyiklerin ekili alanlara zarar verdiğini vurgulayarak, “Yöre insanımızda geyik vurmak gibi bir gelenek yoktur. Onun için kendi mahsullerine ne kadar zarar verirse versin, geyiklerle yaşamaya alışmış durumdayız. Akdağ’daki geyikler yiyecek bulamadıkları zaman evlerimizin bahçesine kadar geliyor. Geyiklerin verdiği zararı en aza indirmek için çalışıyoruz” dedi.

DHA

Son güncelleme: 20:1606.04.2017
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