Ankara’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in izleri teker teker siliniyor. Belediye önünde bulunan fıskiyenin kaldırılmasının ardından şimdi de Kızılay Meydanı'ndaki lale heykeli kaldırıldı.

Ankara'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan eserler birer birer kaldırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan fıskiyenin ardından, Ankapark'ın tanıtımı için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağına yerleştirilen dinozor maketi ve Kızılay Meydanı'nda yer alan lale heykeli kaldırıldı.

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla kaldırılan heykelin yerine, Ankara'yı temsil eden daha güzel bir eserin yapılması gerektiğini söyledi.

HALK RENKLİ ESERLER İSTEDİ

Heykelin kaldırılışına şahit olan vatandaşlardan bazıları, heykelin kaldırılmasından memnun olduklarını söylerken, kimisi de heykelin yerinin boş kalmaması gerektiğini, yerine daha renkli bir eser yapılması gerektiğini söyledi. İHA