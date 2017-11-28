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Kızılay Meydanı’ndaki lale heykeli kaldırıldı

Ankara’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in izleri teker teker siliniyor. Belediye önünde bulunan fıskiyenin kaldırılmasının ardından şimdi de Kızılay Meydanı'ndaki lale heykeli kaldırıldı.

05:4228 Kasım 2017
Gündem
Kızılay Meydanı’ndaki lale heykeli kaldırıldı
Ankara’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in izleri teker teker siliniyor. Belediye önünde bulunan fıskiyenin kaldırılmasının ardından şimdi de Kızılay Meydanı'ndaki lale heykeli kaldırıldı.

Ankara'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden kalan eserler birer birer kaldırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan fıskiyenin ardından, Ankapark'ın tanıtımı için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağına yerleştirilen dinozor maketi ve Kızılay Meydanı'nda yer alan lale heykeli kaldırıldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla kaldırılan heykelin yerine, Ankara'yı temsil eden daha güzel bir eserin yapılması gerektiğini söyledi.

Foto: İHA

Foto: İHA

HALK RENKLİ ESERLER İSTEDİ

Heykelin kaldırılışına şahit olan vatandaşlardan bazıları, heykelin kaldırılmasından memnun olduklarını söylerken, kimisi de heykelin yerinin boş kalmaması gerektiğini, yerine daha renkli bir eser yapılması gerektiğini söyledi. İHA

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