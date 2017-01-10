KKTC’de halk çözüme nasıl bakıyor?

Birleşmiş Milletler gözetimindeki Kıbrıs müzakereleri İsviçre’de dün başladı. İlk gün mülkiyet konusu ele alındı ancak en kritik görüşme iki gün sonra masada olacak. Türk tarafı, çözüm olsa da olmasa da Türkiye’nin garantisinden vazgeçilmesine karşı çıkıyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce sonuca en çok yaklaşan Gezici Araştırma şirketi, ada halkının 'çözüme' nasıl baktığını araştırdı. Anket sonuçlarında ise oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler gözetimindeki Kıbrıs müzakereleri İsviçre’de dün başladı. İlk gün mülkiyet konusu ele alındı ancak en kritik görüşme iki gün sonra masada olacak. Türk tarafı, çözüm olsa da olmasa da Türkiye’nin garantisinden vazgeçilmesine karşı çıkıyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce sonuca en çok yaklaşan Gezici Araştırma şirketi, ada halkının 'çözüme' nasıl baktığını araştırdı. Anket sonuçlarında ise oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

50 yıldan fazladır çözülemeyen Kıbrıs sürecinde, en kritik haftalardan biri yaşanıyor. Kıbrıslı Türk ve Rum liderler İsviçre’nin Cenevre kentinde dün bir araya geldi. Ancak asıl kritik görüşmeler, hafta sonuna doğru 12 Ocak’ta gerçekleşecek. 12 Ocak’ta Kıbrıslı Rum ve Türk liderlere, Ada’daki üç garantör ülke Türkiye, İngiltere ve Yunanistan da katılacak. Toplantılarda Türkiye’yi Başbakan Binali Yıldırım’ın temsil etmesi bekleniyor.

ADA HALKI NE DÜŞÜNÜYOR?

Araştırmaya katılan KKTC vatandaşları; çözümden sonra bugünkü kadar olmasa da bir miktar Türk Askerinin Kıbrıs'ta kalıp kalmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 89,4'ü Türk Askeri mutlaka kalması gerektiğini ifade ederken buna karşılık % 3,5' Türk askerinin tamamen çekilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada; Türkiye'nin Ada üzerinde etkin ve fiili garantisinin devam edip etmemesi, AB üyeliği, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türk toprağının %29,2 olmasıyla ilgili önerisini nasıl karşıladığı, Kuzey Kıbrıs’a yerleşecek Rumlar ve 65 bin civarında Kıbrıslı Türkün evini ve işini terk etmesi gibi sorular da yöneltildi.

İşte KKTC’deki o anketin çarpıcı sonuçları;

1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'na Göre Müzakere Sürecinde Cumhurbaşkanı Akıncı'nın KKTC Haklarını Nasıl Savunduğu ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'na göre müzakere sürecinde Cumhurbaşkanı Akıncı'nın KKTC haklarını nasıl savunduğu ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 37'si Rum tarafının karşısında zayıf kaldığını ifade ederken, % 32,2'si sürekli taviz verildiğini ifade etmektedir. Buna karşılık % 30'u haklarımızı iyi savunuyor derken ve % 27'si önceki Cumhurbaşkanları kadar Akıncı ‘nın da savunduğunu ifade etmektedir.

2. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'na Göre Çözüm Sürecinden Sonra Türkiye'nin Etkin ve Fiili Garantisi'nin Aynen Devam Edip Etmemesi ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'na göre çözüm sürecinden sonra Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin aynen devam edip etmemesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 88,8'i Evet aynen devam etmeli, Türkiye’nin garantisi olmazsa olmazdır ifadesi kullanılırken, % 9,9'u hayır garantilere ihtiyaç yok ve % 1,3'ü Türkiye’nin garantisi yerine başka örgütlerin garantisi de olur ifadesini kullanmaktadır.

3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'na Göre Çözüm Sürecinden Sonra Avrupa Birliği Üyeliği Güvenlik İçin Yeterli Bir Garanti Sağlayıp Sağlamayacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'na göre çözüm sürecinden sonra Avrupa Birliği üyeliği güvenlik için yeterli bir garanti sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 75,5 güvenlik için garanti sağlamayacağını ifade ederken, % 24,5'i güvenlik için garanti sağlayacağını ifade etmektedir.

4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'na Göre Şuana Kadarki Gelişmeler Referandumda “Evet” Demelerine Yetip Yetmeyeceği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'na göre şuana kadarki gelişmeler referandumda “Evet” demelerine yetip yetmeyeceği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 41,3'ü şu ana kadarki duruma bakarak HAYIR demeye şimdiden karar verdiğini ifade ederken, % 36,5'i çözüm belgesi ortaya çıkarsa ona bakıp ona göre kararımı vereceğim ve % 22,2'si şu ana kadarki duruma bakarak EVET demeye şimdiden karar verdiğini ifade etmektedir.

5. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'nın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Türk Toprağının %29,2 olmasıyla İlgili Önerisini Nasıl Karşıladığı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'nın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Türk toprağının %29,2 olmasıyla ilgili önerisini nasıl karşıladığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 46,7'si Rum tarafına hiç toprak verilmemesi gerektiğini ifade ederken, % 33,7'si bu kadar toprak verilmesi normal, çözüm için gerekli olduğunu ve % 19,6'sı karşılığında bir şey almadan çok toprak verildiğini ifade etmektedir.

6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'nın Çözüm ile Birlikte Kuzey Kıbrıs'a 45 Bin Civarında Kıbrıslı Rum'un Gelip Yerleşmesi ve Sınırsız Sayıda Kıbrıslı Rum'un da Kalma ve İş Kurma Hakkına Sahip Olmasının Rahatsız Edip Etmeyeceği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'nın çözüm ile birlikte Kuzey Kıbrıs'a 45 bin civarında Kıbrıslı Rum'un gelip yerleşmesi ve sınırsız sayıda Kıbrıslı Rum'un da kalma ve iş kurma hakkına sahip olmasının rahatsız edip etmeyeceği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 60,5'i evet, aralarına Rumların gelmesini istemediğini ifade ederken % 20,2'si ne kadar gelirse gelsin, benim için sorun değil derken ve % 19,3'ü bu rakam çok fazla, önemli ölçüde sınırlandırılması gerektiğini ifade etmektedir.

7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'na Göre İsteyen Kıbrıslı Rum'un Hiç Bir Sınırlama Olmaksızın Kuzey Kıbrıs'ta Kalması, İş Kurması ve Yaşaması İki-Kesimliliğin Sulandırılması Anlamına Gelip Gelmeyeceği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC halka göre isteyen Kıbrıslı Rum'un hiç bir sınırlama olmaksızın Kuzey Kıbrıs'ta kalması, İş Kurması ve Yaşaması İki-Kesimliliğin sulandırılması anlamına gelip gelmeyeceği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 69,9'u evet kesinlikle bu iki kesimliliğin sulandırılmasıdır derken, % 30,1'i normal olduğunu ifade etmektedir.

8. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'nın Çözüm Olduğunda 65 bin Civarında Kıbrıslı Türk'ün Evini ve İşini Terk Etmek Durumunda Kalması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'nın çözüm olduğunda 65 bin civarında Kıbrıslı Türk'ün evini ve işini terk etmek durumunda kalması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 83,5'i öyle bir çözümün adil olmayacağını ifade ederken, % 16,5'i ise adil bir çözüm olacağını ifade etmektedir.

9. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı'nın Çözümden Sonra Bugünkü Kadar Olmasa da Bir Miktar Türk Askerinin Kıbrıs'ta Kalıp Kalmaması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı'nın çözümden sonra bugünkü kadar olmasa da bir miktar Türk Askerinin Kıbrıs'ta kalıp kalmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 89,4'ü Türk Askeri mutlaka kalması gerektiğini ifade ederken buna karşılık % 3,5' Türk askerinin tamamen çekilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte % 5,1'i kalsa da olur kalmasa da olur, çok da önemli olmadığını ifade ederken, % 2'si Türk askeri yerine uluslararası bir askeri güç yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.