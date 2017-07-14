Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "15 Temmuz gecesi Ankara, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de verilen mücadelede Türkiye-Amerikan savaşının bir aşamasıydı. Amerikan ordusu Türkiye'de Ankara'da, İstanbul'da Türk ordusuna yenildi, Türk milletine yenildi. Bu savaş böyle bir savaştı. Klasik bir darbe girişimi değildir" dedi.

Doğu Perinçek, partisinin Alanya ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan afişleri eleştiren Perinçek, Başbakan ve Cumhurbaşkanının afişlere müdahale etmesi gerektiğini, bu afişlerin Türk askerine hakaret olduğunu aktardı.

‘DARBE GİRİŞİMİ 24 SAATTE EZİLDİ’

15 Temmuz’u “Amerikancı bir darbe” olarak tanımlayan Perinçek, “FETÖ gladyosunun darbe girişimiydi. Bu darbe girişimi Türk ordusu ve milleti tarafından 15 Temmuz gecesi 24 saatte ezildi. Vatan Partisi o gün ne diyorsa bugün de onu söylüyor. 15 Temmuz gecesi televizyonlarda, sosyal medyadan, telefonlardan bütün Türkiye’ye seslendik. Ve hükümeti de aradık. Devlet başkanını da aradık. Cumhurbaşkanını da aradık. Bütün hükümet yetkililerini de aradık. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’a ulaşamadık, telefonları kapalıydı ama onların yakınlarına, onlarla birlikte çalışan maiyetlerindeki insanlara bu mesajları verdik. ‘Hükümet dik dursun, Cumhurbaşkanlığı dik dursun, bu darbeyi orduyla birlikte Türk milletiyle ezeceğiz’ dedik ve o darbe ezildi” dedi.

‘FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ ADINI VEREN DE VATAN PARTİSİ’

Vatan Partisi’nin o gece görevini yaptığını aktaran Doğu Perinçek, “Çünkü Vatan Partisi Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele ediyor. Yani 1970’lerden bu yana mücadele ediyoruz, tek başımıza. Onlara Fetullahçı Terör Örgütü adını veren de Vatan Partisi. Herkesin, ‘Bunların silahı, külahı yok. Bu nasıl terör örgütü? Bunlar cemaat, sivil toplum kuruluşu. Bakın ne güzel Türkiye için hizmetler yapıyorlar. Yurt dışında Türkiye’nin Türkçesini eğitimini götürüyorlar’ dedikleri sıralarda cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının Fetullah’tan ödül aldığı koşullarda hep Vatan Partisi bunların Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu, Amerikancı olduğunu, gladyo olduğunu saptamıştır ve mücadeleyi de başarıyla kazanmıştır” diye konuştu.

‘KLASİK BİR DARBE GİRİŞİMİ DEĞİL’

Perinçek, şöyle dedi:

“15 Temmuz gecesi Ankara, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de verilen mücadelede Türkiye-Amerikan savaşının bir aşamasıydı. O mücadeleyi biz başkentimizde Ankara’da, İstanbul’da silahlı olarak Türk ordusu, Türk milleti Amerika’ya karşı savaştık. Amerika’nın gladyo diye belirttiğimiz on yıllardan beri kuvvetlerine karşı savaştık ve Türkiye bu savaşı kazandı. Amerikan ordusu Türkiye’de Ankara’da, İstanbul’da Türk ordusuna yenildi, Türk milletine yenildi. Bu savaş böyle bir savaştı. Klasik bir darbe girişimi değildir.” DHA