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Kocaeli’de balıkçıların ağına İHA takıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutmak için denize açılan balıkçıların attıkları ağa İnsansız Hava Aracı (İHA) takıldı.

18:3125 Kasım 2017
Gündem
Kocaeli’de balıkçıların ağına İHA takıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutmak için denize açılan balıkçıların attıkları ağa İnsansız Hava Aracı (İHA) takıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kandıra ilçesi Kefken sahilinde bir grup balıkçı, balık tutmak için denize açıldı. Oltalarını denize atan balıkçıklar, oltayı çektiklerinde bir İHA ile karşılaştılar.

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Daha sonra kıyıya gelen balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığına ait olduğunu belirledi.

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Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi.

İHA

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