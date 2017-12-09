Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli’de kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20:409 Aralık 2017
Gündem
Kocaeli’de kaza! 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Kandıra yönünde giden otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan İsmet K. ve İsmail K. öldü. Diğer araç sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Foto: DHA

Foto: DHA

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar