Kocaeli’de kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi.

Kandıra yönünde giden otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan İsmet K. ve İsmail K. öldü. Diğer araç sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA