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Kocaeli’de yangın! 3 iş yeri kül oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambalaj fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor.

08:3129 Aralık 2017
Haberler Gündem
Kocaeli’de yangın! 3 iş yeri kül oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambalaj fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın yan tarafında bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak’ta bulunan  bir  kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin kapladığı kağıt deposundaki yangın yan tarafında bulunan bir gıda firmasına ait  depoyla bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.  resimid_4389999 resimid_4390001 resimid_4390041 resimid_4390047 resimid_4390049
KOCAELİ (DHA)

Son güncelleme: 09:3229.12.2017
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