Kocasını öldüren kadını mahkeme serbest bıraktı

Esenyurt'ta çocuk bezi yüzünden dayak yediği kocasını bıçaklayarak öldüren Yasemin Kaymaklı 3 yıldır cezaevindeydi. Kaymaklı kararı duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Esenyurt’ta 3 yıl önce tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yasemin Kaymaklı’nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığın korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirildiğini belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Kararla birlikte sanık Kaymaklı’nın tahliyesi kararlaştırıldı.

YASEMİN KAYMAKLI DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yasemin Kaymaklı ve taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaymaklı’nın avukatı Selmin Cansu Demir, “Müvekkilim uzun süre şiddete maruz kalmıştır. Türkiye’de birçok kadın da bu şekilde şiddete maruz kalmıştır. Bu kararı burada ve dışarıda bekleyen birçok kadın vardır. Devlet kadına karşı şiddeti önlemek ile sorumludur. Mahkemenizin Türk Milleti adına olumlu bir karar vereceğini düşünmekteyiz” dedi. Savunma yapan avukatlar da sanık Yasemin Kaymaklı’nın beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

SANIK KAYMAKLI: BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

Son sözü sorulan Yasemin Kaymaklı da “Böyle olsun istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. O evden çıkamayacaktım. Öldürmek için hareket etmedim. Yaşadığımı ben biliyorum. Polisi aradım . Ancak telefonları kırdı. Yardım istedim ancak ulaşamadım” diye konuştu.

SANIĞA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Sanık Yasemin Kaymalı’nın eşi Özkan Kaymaklı’ı “Kasten öldürmek” suçundan hakkında dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, sanığın meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirildiğini belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti sanık Yasemin Kaymaklı’nın cezaevinden tahliyesine de hükmetti. Sanık Kaymaklı kararın ardından gözyaşı döktü.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim Sadık Kahraman, sanığın eylemi haksız tahrik altında insan öldürme suçunu oluşturduğundan bu suçtan cezalandırılması görüşünde olduğunu belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan avukat Oya Meriç Eyüpoğlu, sevinçli ve mutlu olduğunu ifade ederek, bu tarz kararlara daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu ülkede yaşayan bütün kadınların daha çok ihtiyacı var. Artık şiddetin her türlüsünden bıktık. Mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz“.

İDDİANAME

İddianamede Yasemin Kaymaklı’nın 10 Temmuz 2014 tarihinde eşi Özkan Kaymaklı ile çocuk bezi yüzünden tartıştığı belirtiliyordu. Özkan Kaymaklı’nın Yasemin Kaymaklı’yı darp ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Kaymaklı’nın ekmek bıçağıyla eşini öldürdüğü iddia ediliyordu. İddianamede Kaymaklı için “Yakın akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.