Kocasını yatağa bağladı ve sevgilisini izlemesi için çağırdı!

KKTC'de gerçekleşen olayda inanılmaz bir ilişki karşmaşası yaşandı. Kıskançlık krizyle biten olayda, iki tutuklama gerçekleşti.

Fantazi amacıyla başlayan olay cezaevinde bitti. KKTC’de eşi O.Ç. gözlerini bağlayıp yatağa bağlayan H.Ç. sevgilisi Z.T.’yi odaya alıp kocasıyla sevişmeye başladı. Bu sırada kıskançlık krizi geçiren sevgili önce O.Ç.’yi daha sonra da H.Ç.’yi dövdü. Karakola giden O.Ç. eşi ve sevgilisinden şikayetçi oldu, H.Ç. ve Z.T. tutuklandı. Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre ‘Fantezi yapacağız' deyip eşini yatağa bağlayan ve gözlerini bezle kapatan kadın, bu sırada 4 yıllık sevgilisini gizlice odaya aldı. Karı-kocanın sevişmesini izlerken kıskançlık krizine giren sevgili her ikisini de dövdü.

SEVGİLİSİ İKİSİNİ DE DÖVDÜ

Bu sırada fanteziyi izlemek için odaya giren Z.T., kıskançlık krizine girdi. Aniden öfkelenen Z.T. daha fazla dayanamayıp önce sevgilisi H.Ç.'yi yataktan attı, ardından da eli ayağı bağlı koca O.Ç.'yi darp etti. Kavgayı ayırmaya çalışan H.Ç. de sevgilisinden dayak yedi. Olayın ardından Lapta Polis Karakolu'na gidip şikayetçi olan koca O.Ç., karısı ve sevgilisinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis tarafından gözaltına alınan Z.T. ve H.Ç., tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklanmasına karar verdi.