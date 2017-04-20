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Koliler son model sedyede, çocuklar hurda sedyede taşınıyor

Siyasete sık sık malzeme olan sağlık sistemindeki yenilikleri yerinde gözlemledik. 80'li yıllardaki uzun kuyruklar, günlerce süren beklemelerin ardından 2017 yılında durum ne ona bakalım dedik. Burası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu kalabalık kan tahlili için bekliyor. 188'inci kişi kan vermeye girmiş ama geride daha yaklaşık 200 kişi var.

Turgut ERAT
13:3420 Nisan 2017
Gündem

Koliler son model sedyede çocuklar hurda... paylaşan: Sozcu
Siyasete sık sık malzeme olan sağlık sistemindeki yenilikleri yerinde gözlemledik. 80'li yıllardaki uzun kuyruklar, günlerce süren beklemelerin ardından 2017 yılında durum ne ona bakalım dedik. Burası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu kalabalık kan tahlili için bekliyor. 188'inci kişi kan vermeye girmiş ama geride daha yaklaşık 200 kişi var.

BUGÜN GİT YARIN GEL

Hastalar internetten ve telefon hattından güç bela randevu almış. Doktor muayene ediyor ve kan tahlili istiyor. Ama gelin görün ki yüzlerce kişiyi aşarak kan tahlili yaptırmak mümkün değil. Tahlil sonuçlarını mesai saati içinde alanlar şanslı. Ardından tekrar doktor sırasında beklemek zorunda kalan hastalar küçük bir muayene için bütün gün hastanede beklemek zorunda kalıyor.

“BANANE ULAN BANANE”

Kuyruk uzadıkça uzuyor. Sinirler gergin. Sürekli bugün git yarın gel denilen bir hasta doktor ile tartışıyor. Doktora “Hocam bugün işimi halletseniz, sonra sistem 2 ay sonraya gün veriyor” diye tepki gösteriyor. Hasta yoğunluğundan bunalan doktor ise “Banane ulan banane. Ben mi veriyorum randevuyu” diye bağırıyor.

ÇOCUKLAR HURDA SEDYELERDE TAŞINIYOR

Bir sedye gözümüze çarpıyor. Amortisör sistemi ile hastayı sarsmayan ve son derece lüks. Ama bu sedyede koli taşınıyor. Üstelik Onkoloji servisi gibi hijyenin üst seviyede olması gereken servisin sedyesinde kamyonetten indirilen pis koliler taşınıyor.

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ÇOCUKLARA BU REVA MI?

Bir başka serviste ise bir çocuk taşınıyor. Sedyenin görüntüsünden de belli ki son derece eski, hurda ve basit kaynak işleri ile yapılmış hiçbir tıbbi müdahaleye izin vermeyen bir sedye. Kolilerin son model sedyede, çocukların hurda sedyede taşınmasına ne denir siz karar verin.

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Siz de hastanelerde yaşadığınız sıkıntıları, fotoğraflayıp veya videoya kaydedip 0549 807 27 99 numaralı WhatsApp ihbar hattından bize yollayabilirsiniz.
Son güncelleme: 14:0320.04.2017
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