Koliler son model sedyede, çocuklar hurda sedyede taşınıyor

Hastalar internetten ve telefon hattından güç bela randevu almış. Doktor muayene ediyor ve kan tahlili istiyor. Ama gelin görün ki yüzlerce kişiyi aşarak kan tahlili yaptırmak mümkün değil. Tahlil sonuçlarını mesai saati içinde alanlar şanslı. Ardından tekrar doktor sırasında beklemek zorunda kalan hastalar küçük bir muayene için bütün gün hastanede beklemek zorunda kalıyor.
Kuyruk uzadıkça uzuyor. Sinirler gergin. Sürekli bugün git yarın gel denilen bir hasta doktor ile tartışıyor. Doktora “Hocam bugün işimi halletseniz, sonra sistem 2 ay sonraya gün veriyor” diye tepki gösteriyor. Hasta yoğunluğundan bunalan doktor ise “Banane ulan banane. Ben mi veriyorum randevuyu” diye bağırıyor.
Bir sedye gözümüze çarpıyor. Amortisör sistemi ile hastayı sarsmayan ve son derece lüks. Ama bu sedyede koli taşınıyor. Üstelik Onkoloji servisi gibi hijyenin üst seviyede olması gereken servisin sedyesinde kamyonetten indirilen pis koliler taşınıyor.
Bir başka serviste ise bir çocuk taşınıyor. Sedyenin görüntüsünden de belli ki son derece eski, hurda ve basit kaynak işleri ile yapılmış hiçbir tıbbi müdahaleye izin vermeyen bir sedye. Kolilerin son model sedyede, çocukların hurda sedyede taşınmasına ne denir siz karar verin.