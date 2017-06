Kolombiya’da tekne faciası; en az 6 ölü, 30 kayıp

Kolombiya'da yaklaşık 150 kişiyi taşıyan turist teknesi battı. Kurtarma operasyonu devam ederken en az 6 kişinin öldürü açıklandı. 30 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.

Mendellin’in 45 km doğusundaki Peñol- Guatapé barajında yaklaşık 150 kişinin bulunduğu “El Almirante” adlı bir turist teknesinin battığı. Teknenin batması amatör kameralar tarafından kaydedilirken sosyal medyada hızla yayıldı. Diğer teknelerin yardım etmeye çalıştığı tekne faciasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi. 30 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Geniş çaplı operasyonun sürüyor.

“Yolcularda an yeleği yoktu”

Devlet başkanı Juan Manuel Santo olay yerine giderek yetkililerden operasyon hakkında bildiği aldı. Operasyonla ilgili fotoğrafları Twitter´dan paylaşan başkan şu mesajı da yayınladı: “Ne yazık ki Guatapé barajında hayatını kaybedenler var. Ailerle dayanışma içindeyiz ve acılarını paylaşıyoruz”

Turizm bakanı María Claudia Lacouture ise kazaya referans vererek her teknenin yolcu limitine uyması gerektiğini ve her teknede her bir yolcuya can yeleği verilmesi gerektiğini söyledi. Yerel basın görgü tanıklarına dayanarak yolcuların üzerinde can yeleklerinin bulunmadığını yazdı. Kazanın fazla yolcu taşımaktan kaynaklandığı düşünülüyor. Barajdaki balıkçılar aynı teknenin 3 ay önce de battığını iddia etti. Guatapé ülkenin turistik kasabalarından biri olarak anılıyor.