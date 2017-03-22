Komiser yardımcısı görevi başında intihar etti

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nde görevi başında beylik tabancasıyla intihar eden Komiser Yardımcısı Musa Derinyar (41), kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nde görevi başında beylik tabancasıyla intihar eden Komiser Yardımcısı Musa Derinyar (41), kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cevatpaşa Mahallesi’nde bulunan Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’nde bugün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, görevi başındaki Komiser Yardımcısı Musa Derinyar, mescitte beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Karakolda silah sesini duyan mesai arkadaşları komiser yardımcısı Derinyar’ı ağır yaralı olarak kanlar içinde yerde buldu. Karakola çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derinyar, Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata altına alındı. Durumu ağır olan Musa Derinyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İntihar ederek yaşamını yitiren komiser yardımcısı Musa Derinyar’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA