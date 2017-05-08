Komisyon’dan, Akar ve Fidan’a son çağrı

Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı, Darbe Komisyonu’nun daha önceki mektuplu ve sözlü çağrısına olumsuz yanıt verdi

TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, daha önce mektup yazdığı ancak cevap alamadığı Genelkurmay Başkanlığı ve MİT'e yeniden yazı gönderme kararı aldı. Bu hafta iki kuruma da darbeye ilgili yazılı sorular gidecek. Cevap alınmazsa rapor ay sonunda kamuoyuna açıklanacak.

RAPOR 5 AYDIR BEKLİYOR

Darbeyi araştırma komisyonu 7 Ekim 2016'da başladığı çalışmasını 4 Ocak 2017'de bitirdi. Komisyon 5 ay geçmesine rağmen raporunu TBMM Başkanlığı'na teslim etmedi. Komisyon, darbeyle ilgili onlarca kişiyi dinledi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'a da mektup göndererek, darbe ve FETÖ konusunda sorular yöneltildi. Her iki isim de cevap vermedi.

SORULAR YÖNELTİLECEK

Komisyon, bu hafta içinde iki isme yeniden soru yöneltme kararı aldı. Akar-Fidan sorulara cevap verirse rapora görüşleri eklenecek. Komisyonun taslak raporu yaklaşık bin 300 sayfa olarak hazırlandı. Daha sonra komisyon başkanlık divanı raporu 700 sayfaya düşürdü. Bu ay sonunda raporun son şekli verilerek üyelere dağıtılması bekleniyor. Rapor, daha sonra da TBMM Başkanlığı'na ekleriyle birlikte teslim edilecek.