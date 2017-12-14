Tamamen donan şehirde kartpostallık görüntüler

Gece saatlerinde eksi 17 dereceyi gören Erzurum’da şehre düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu. Adeta buzdan kenti andıran görüntüler, herkesi bu güzellik karşısında hayran bıraktı.

Erzurum'da yol kenarlarında bulunan ağaçlara düşen kırağı adeta görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar oluşan doğa güzelliğini yakından görebilmek için araçlarını durdurup, anı ölümsüzleştirdi.

Gözün görebildiği her yerin beyaza büründüğü alanlarda dağlarla birleşen ova içerisindeki ağaçlar, adeta dağ ve ovanın beyazlığını bozmamak için beyaza bürünmüş bir görüntü oluşturuyor.

Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri büyülerken bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, “Erzurum kış aylarında büründüğü beyaz ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor bu da onlardan sadece birisi. Soğuk havaya aldırış etmeden bu manzara saatlerce seyredilebilir” dedi.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 17, Ağrı'da 15, Kars'ta 14, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Erzurum'da sabah saatlerinde görülen yoğun sis dolayısıyla uçak seferleri aksadı. İstanbul ve Ankara'dan gelen uçaklar yaklaşık 1,5 saat rötarlı Erzurum'a iniş yapabildi.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İHA