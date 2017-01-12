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Kömür sobası patladı! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep’te bir evde kömür sobasında sıkışan gazın patlamasının ardından çıkan yangında dumandan etkilenen 4’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
20:5112 Ocak 2017
Gündem
Kömür sobası patladı! Çok sayıda yaralı var
Gaziantep’te bir evde kömür sobasında sıkışan gazın patlamasının ardından çıkan yangında dumandan etkilenen 4’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, Mehmet Tahtacı sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Murat Ergüner'e ait evde bulunan kömür sobası gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın hızla evi sararken evde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi kendilerini son anda sokağa attı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 7 kişilik aileye olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.  İHA

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