Konya 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye önemli bir karar verecek. Anayasa referandumu için geri sayım devam ediyor. Referandum sonuçlarına göre Konya'da hangi sonuç çıkacak? Konya'nın referandum kararı evet mi olacak hayır mı? Konya'nın önceki seçim sonuçları ve referandum sonuçları neler?

Evet mi çıkacak hayır mı sorusu her ortamda konuşmaların başında geliyor. Konya’da referandum sonuçları ne olacak? Konya daha önceki referandum da hangi cevabı verdi? Türkiye’nin kalabalık şehirleriden biri olan Konya’nın önceki referandum ve seçim sonuçları…

KONYA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Konya 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Konya referandum sonuçlarına göre, 1327030 seçmenden 1096922 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %84,18 olmuştu.

EVET: %78.14

HAYIR: %21.85

KONYA 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Konya cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 22,33

Recep Tayyip Erdoğan: % 74,62

Selahattin Demirtaş: % 3,05

KONYA 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 seçimlerinde Konya hangi kararı vermişti? 2015 genel seçimlerde Konya sonuçları şu şekilde:

AKP: % 74,4

CHP: % 9,2

MHP % 11,4

HDP % 2,7

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