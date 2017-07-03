Konyaaltı’ndaki engelli plajının şezlong ve duşlarını kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'nde yaptırılan 'Engelliler Plajı'nın duşları ve şezlongları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahili’nde engellilerin denize daha rahat ve kimseye ihtiyaç duymadan girebilmesi için bu yıl yaptığı plaj düzenlemesi saldırıya uğradı. Plajda yer alan ve sadece engellilerin kullanımına açık olan şezlong ve duşlar kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya kişiler tarafından kırıldı. Engellilerin denize girmek için kullandığı lifte de zarar verildi.

“BÖYLE REZALET GÖRMEDİM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bunu yapanları insan olarak düşünmediğini söyledi. Yapılanları ‘Vandallık’ olarak niteleyen Türel, bu ayıp için anlatacak kelime bulamadığını belirterek, “Engelli plajını, duşlarını, şezlongunu parçalayacak kadar neyi çekemediniz? Bu nasıl insanlık, böyle rezalet görmedim” dedi.

YENİDEN YAPILDI

Menderes Türel, zaman kaybetmeden engelli plajının duşlukları ve şezlonglarını yenileyerek eski haline getirdiklerini belirterek, suçluların yakalanması için de Antalya Emniyeti ile bizzat görüştüğünü aktardı. Alanı kameraların yanı sıra özel bir güvenlik görevlisiyle koruyacaklarını belirten Türel, bunu yapanların yaptıkları hizmetleri çekemeyenler olduğunu söyledi. (DHA)