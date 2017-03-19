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Konya’da 300 polisle asayiş uygulaması

Konya'da dün gece yaklaşık 300 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı. Bir minibüste yapılan aramada çıkan kurusıkı tabanca, balta, kılıç, muşta, sopa, bıçak ve maket bıçağı polisi bile şaşırttı.
01:2019 Mart 2017
Gündem
Konya’da 300 polisle asayiş uygulaması
Konya'da dün gece yaklaşık 300 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı. Bir minibüste yapılan aramada çıkan kurusıkı tabanca, balta, kılıç, muşta, sopa, bıçak ve maket bıçağı polisi bile şaşırttı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 300 polis, daha önceden belirlenen farklı noktalardaki adreslerde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Eğlence mekanları da denetleyen polisler, bir işyerinin önünde park halinde bulunan minibüste yapılan aramada kurusıkı tabanca, balta, kılıç, muşta, sopa, bıçak ve maket bıçağı buldu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Ayrıca bir eğlence mekanında konsomatristlik yaptığı belirtilen Fas uyruklu Yasmına Moumen (34) ve Nadıa Benalı (33) gözaltına alındı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Konsomatrislik yapmadıklarını, kıyafet satmak için pavyona geldiklerini belirten iki kadın sağlık kontrollerinin ardından Göç İdaresi’ne teslim edildi. (DHA)

Son güncelleme: 08:1119.03.2017
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