Konya’da forklift faciası: 1 ölü

Konya'da bir marangoz atölyesinde geri manevra yapan forkliftin havada unutulan vinci, kapı girişinin üst duvarına çarpması sonucu duvar yıkıldı. O sırada kapının kenarında olan 1 kişi öldü, 2 kişide kaçarak canını zor kurtardı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi’ndeki Vatan Sanayi’nde bir marangoz atölyesinde meydana geldi. 37 yaşındaki operatör Ali Uykan, yönetimindeki forkliftle cadde kenarında park halindeki TIR’ın dorsesindeki suntaları, marangoz atölyesine taşımaya başladı.

Uykan, forklifle suntaları atölye içine bıraktıktan sonra geri manevra yaparak atölye içinden çıkmak istedi. Forkliftin havada açık unutulan vinci kapı girişinin üst duvarına çarpması sonucu atölyenin ön duvarı tamamen yıkıldı. Bu sırada elinde bir poşetle atölyeye gelen ve forkliftin çıkması için kapının kenarında bekleyen atölyeye sunta getiren TIR şoförüne eşlik eden arkadaşı 46 yaşındaki Yaşar Bakır ile kapının sağ tarafından bekleyen 2 kişi duvarının yıkıldığını görünce kaçmaya başladı. Ancak Bakır, yıkılan duvarın enkazı altında kaldı. Diğer 2 kişi ise canını zor kurtardı, Forklift operatörü Ali Uykan da şans eseri yara almadan kurtuldu. Enkaz altında kalan Bakır, çevredekiler tarafından enkaz altından kurtarıldı. Bakır, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesi tarafından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Forklift operatörü Ali Uykan, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)