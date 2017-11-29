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Konya’da iki otomobil çarpıştı! 9 yaralı

Konya'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. 

01:5629 Kasım 2017
Gündem
Konya’da iki otomobil çarpıştı! 9 yaralı
Konya'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 50’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Bükücü yönetimindeki 42 K 7202 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Çetinbağ’ın (23) kullandığı 42 PE 007 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada sürücü Hasan Çetinbağ ve yanında bulunan  Safiye Çetinbağ (23), İbrahim Çetinbağ (21), Zeynep Yüksel (29), Raziye Berra Yüksel (11), Ahmet Ali Yüksel (9), Havvanur Yüksel (9) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Bükücü ve yanında bulunan Havva Bükücü yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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