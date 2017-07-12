Konya’da IŞİD hücre evine baskın!

Konya'da polisin terör örgütü IŞİD'İn hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi’nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Villada çatışma çıktı

Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi’nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor. DHA