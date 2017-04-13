Konya’da polislere yönelik FETÖ operasyonunda 36 tutuklama

Konya’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, daha önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 46 eski polis gözaltına alındı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden meslekten ihraç olan, aralarında müdür, komiser ve polislerin olduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 8 Nisan’da yapılan eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları öne sürülen şüphelilerden 36’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

DHA