Konya’da tepki çeken heykeller!

Konya'da Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki bazı dinlenme tesislerinde dikilen Nasreddin Hoca heykellerinin, Nasreddin Hoca'yı tam temsil etmediği ve yansıtmadığı için tepki gösterdi.

Nasreddin Hoca’nın mezarının bulunduğu Nasreddin Hoca ismini duyuran Konya’nın Akşehir İlçesi’nde, Konya- Afyonkarahisar karayolundaki iki tesise yıllar önce Nasreddin Hoca heykeli dikildi. Özellikle Nasreddin Hoca’nın göle maya çalmasını tasvir eden heykel son günlerde sosyal medyada tepkilere neden oldu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da bu iki tesisteki heykellerin Nasreddin Hoca’yı tam yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Bu konuyu tesislerin işletme sahipleriyle görüşeceğini belirten Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca heykellerinin her ticarethane veya yere dikilmesini doğru bulmadığını belirtti. Akkaya, şöyle dedi:

“Bugünlerde medyada, Nasreddin Hoca heykeliyle ilgili konu var. D-300 karayolundaki tesislerde bulunan heykellerin, Nasreddin Hoca’ya benzemediği, tam temsil etmediği şeklinde. Bizlerde heykellerin Nasreddin Hoca’yı tam yansıtmadığını düşünüyoruz, ilgili firma sahibi uyaracağız.”

Nasreddin Hoca’nın mesajlarının uluslararası boyutta yankı bulduğunu ve evrensel olduğuna dikkat çeken Akkaya, şunları söyledi:

”Hocamızın mesajları evrenselleşmiş, ulasıl değil, uluslararası boyutta yankı bulmuş, Avrupa, Kanada, Çin, Japonya, Türki Cumhuriyetleri’nde evrensel kimlik haline gelen, filozof olan, İslam alemi olan hocamızı, küçültmemek, onun bu kimliğine halel getirmemek için biraz daha dikkatle olmamız gerekiyor. Heykellerini yaparken ve gerekse temsili Nasreddin Hoca ile çeşitli şenliklere, etkinliklere her yere götürürsek, hocamızı küçültürüz. Ben Nasreddin Hoca torunlarına hizmet eden bir başkan olarak, Nasreddin Hoca’nın torunu olarak ricam; hocamızı küçültmeyelim, hocamızı her yere, temsili Nasreddin Hoca ile her yere götürmeyelim. Hocamızın mesajlarının anlam bulduğu o İslam niteliği yanlış giden toplumdaki olayları düzelmek adına, hocamız mizahı bir sanat olarak, eğitim metodu olarak kullanmış, aslı olan hocamızın gülümsetirken, düşündürmesi, yanlışlıkları düzeltmesi, olaylara duyarlı kalmasıdır. Dolayısıyla bu tür heykelin her ticarethaneye, her yere dikilmesini doğru bulmuyorum. Akşehir’e gelen misafirlerimiz Gülmece Parkı’nda görecektir, fıkralarımızı canlandıran heykellerimiz var. Orada hocamızın fiziki kimliği, o alimliği, filozofluğuna, kadılığına, halel getirmeyecek şekilde o fıkra canlandırması yapılmıştır. Örnek alınması gerekiyorsa burada görülebilir.” DHA